Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін виступив на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН високого рівня, присвяченому оцінці прогресу реалізації Глобального плану дій з боротьби з торгівлею людьми. Міністр зосередився на впливі російської збройної агресії на сучасні тенденції торгівлі людьми, появі нових форм експлуатації в умовах війни, а також на зростанні ризиків, пов’язаних з використанням цифрових платформ і штучного інтелекту, які розширюють можливості злочинців. Денис Улютін вказав на необхідність оновлення міжнародних механізмів захисту постраждалих та посилення відповідальності технологічних компаній.

«Повномасштабна агресія росії створила умови, в яких торгівля людьми масштабується та видозмінюється. Діти, жінки, чоловіки — всі перебувають у зоні ризику, коли йдеться про вимушене переміщення, втрату засобів до існування та небезпеку. Ми бачимо появу нових, ще більш жорстоких форм експлуатації: від примусових переміщень цивільних, зокрема дітей, до використання людей з окупованих територій у воєнних цілях. Тому нам потрібні глобальні рішення: від глибшої транскордонної співпраці до реальної відповідальності технологічних компаній за зловживання їхніми платформами», — наголосив Денис Улютін.

За словами міністра, Україна зосереджена на формуванні стійкіших та ефективніших систем протидії торгівлі людьми. Він окреслив ключові кроки в цьому контексті: розроблення нової Державної програми боротьби з торгівлею людьми до 2030 року, запровадження посади незалежного національного доповідача та інтеграція заходів протидії торгівлі людьми в систему соціальних послуг — зокрема підтримку ВПО, ветеранів, осіб, які повернулися з полону, і постраждалих від насильства, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.