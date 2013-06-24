У Центрі оцінювання повсякденного функціонування осіб запрацювала нова гаряча лінія – 056 729 47 77. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

За цим номером можна отримати актуальну інформацію щодо стану вашої справи, роз’яснення про порядок оскарження рішень експертних команд та інші консультації, пов’язані з діяльністю Центру. Зокрема, гаряча лінія допоможе дізнатися:

чи зареєстрована ваша справа в Центрі оцінювання;

на якому етапі перебуває її розгляд;

як правильно оскаржити рішення експертної команди;

як подати скаргу, якщо ви не погоджуєтеся з висновком;

яку контактну інформацію Центру слід використовувати для подальших звернень.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00.

Що варто знати про процедуру оскарження

Центр оцінювання функціонального стану людини розглядає скарги на рішення експертних команд, якщо у людини є обґрунтовані сумніви щодо правильності висновку.

Скаргу можна подати поштою за адресою:

49005, м. Дніпро, пров. Феодосія Макаревського, 1-А.

Подати скаргу потрібно не пізніше ніж через 40 календарних днів з моменту отримання витягу з рішення. Якщо строк було пропущено з поважних причин (хвороба, відрядження, військова служба), разом зі скаргою можна подати клопотання про його поновлення.

Яке зараз навантаження

Наразі Центр оцінювання функціонального стану працює в умовах надзвичайного навантаження — оскільки також велика кількість справ була передана на розгляд після виявлення порушень у роботі попередньої системи МСЕК.

Чому створено Центр оцінювання та яку функцію він виконує

Центр оцінювання функціонального стану був створений у межах впровадження нової системи оцінювання повсякденного функціонування особи, щоб змінити застарілий підхід до визначення потреб людини. Його завдання — не лише перевірка рішень експертних команд, а й формування єдиного підходу до оцінювання функціонального стану, заснованого на принципах справедливості, об’єктивності та поваги до гідності кожної людини.

Центр працює як незалежний орган, який аналізує справи, надає методичну підтримку лікарям та приймає скарги з усіх регіонів України. Саме завдяки такій моделі людина отримує можливість оскаржити рішення, якщо вважає його необґрунтованим, і бути впевненою, що її справа буде розглянута неупереджено — незалежно від місця проживання чи конкретного закладу охорони здоров’я.