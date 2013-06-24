За ініціативи Укрзалізниці, Мінрозвитку оновило Правила перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, щоб зробити залізничні подорожі комфортнішими та більш інклюзивними. Зокрема, зміни стосуються лібералізації умов перевезення домашніх тварин: Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Великі собаки (вище 45 см у холці) тепер можуть подорожувати у всіх типах вагонів (зокрема СВ, РІЦ та Інтерсіті+), якщо пасажир викупив усі місця у відповідному купе або блок місць в одному ряду в Інтерсіті+ та Інтерсіті.

Службові собаки військовослужбовців можуть подорожувати безоплатно в будь-якому вагоні — обов’язково у наморднику та на повідці.

Переноски для тварин не обов’язково мають бути жорсткими: дозволено використовувати сумки, рюкзаки або інші засоби для перевезення з водонепроникним поглинальним дном.

Дрібні тварини (зокрема собаки до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски — за умови викупу всіх місць.

У всіх випадках пасажири повинні мати ветеринарні документи та квиток для тварини, а також повідець і намордник для собак великих порід. У разі алергії або дискомфорту інших пасажирів, поїзна бригада допоможе організувати пересадку в межах поїзда.

Перед оновленням правил Укрзалізниця провела консультації з експертами Мінрозвитку, зоозахисною організацією UAnimals та транспортними фахівцями країн-партнерів.

Оновлені правила вже набули чинності та поширюються на всі залізничні перевезення територією України.

Це ще один крок до створення сучасної залізничної системи, яка враховує потреби всіх пасажирів — включно з тими, хто подорожує із домашніми улюбленцями.