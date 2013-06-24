Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України № 893, яка змінює підходи до створення та розвитку державних інформаційних систем.

Нові правила роблять процес прозорішим, швидшим та доступнішим для українського ІТ-бізнесу. У фокусі — міжнародні стандарти, безпечні та якісні ІТ-рішення, підзвітність на всіх етапах цифрової трансформації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Головні зміни

Спростили документообіг — замість купи паперів лише два документи: технічні вимоги та технічне завдання. Скасували обов'язкову розробку робочої та експлуатаційної документації. Це заощадить місяці роботи.

Відмовились від застарілих стандартів СРСР — переходимо на сучасні міжнародні стандарти ISO та IEEE.

Покращили кібербезпеку — замість громіздких та застарілих комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) будуть сучасні системи інформаційної безпеки (СІБ).

Дозволили вести документацію в електронному вигляді — використовувати відкритий код та хмарні технології.

Заборонили укладати ліцензійні договори з виплатою роялті за державні послуги — унеможливили вендорлок (привʼязку до одного розробника) і відкрили ринок для більшої кількості компаній.

Як це працює на практиці?

Раніше, щоб модернізувати свою систему електронного документообігу, міністерствам потрібно було підготувати 5–7 обов'язкових документів, розробити окрему КСЗІ, пройти тривалі процедури затвердження, використовуючи застарілі стандарти.

Тепер достатньо технічного завдання з мінімальними вимогами до документації та впровадження сучасної системи інформаційної безпеки за міжнародними стандартами. Замість місяців підготовки документів — тижні. Замість одного виконавця — відкритий ринок з чесною конкуренцією.

Що це дає Україні?

Стандартизований і відкритий процес створення програмного забезпечення і цифрових продуктів. Це змінює правила гри на ринку державних ІТ-послуг.

До розробки залучатиметься не вузьке коло компаній, а відкритий ринок. Це реальна конкуренція, краща якість і нижчі ціни. Державні органи швидше впроваджуватимуть цифрові рішення, менше витрачатимуть на бюрократію і більше — на якість систем.

Для ІТ-бізнесу — це прозорі та зрозумілі правила гри, можливість використання світових практик, відсутність штучних бар'єрів.

Це значно пришвидшить процес цифровізації та скоротить видатки. Усі державні послуги будуть доступні онлайн — це реальна перспектива завдяки новим стандартам.

Міжнародне значення

Нові правила дозволяють міжнародним компаніям брати участь у створенні українських державних ІТ-систем за тими ж стандартами, за якими вони працюють у всьому світі. Це відкриває нові можливості для співпраці, залучення світового досвіду та інвестицій в українську цифрову інфраструктуру.

Довідково

Постанова розроблена центром цифрових компетенцій при ДП «Дія» за участю експертів проєкту DT4UA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Академією електронного управління, фахівців Мінцифри та GovTech Альянсу спільно з представниками ІТ-бізнесу.