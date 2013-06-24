Попри безпрецедентні атаки росії на енергетичну систему в Україні триває опалювальний сезон 2025/2026 року. Уряд, регіони та комунальні служби працюють злагоджено, щоб забезпечити стабільну подачу тепла та безперебійну роботу систем життєзабезпечення. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У Кривому Розі відбулося шосте виїзне засідання Штабу з проходження опалювального сезону 2025/2026 року. Участь у засіданні взяли представники Мінрозвитку, Міненерго, ДСНС, обласних військових адміністрацій, НАК «Нафтогаз України», підприємств теплокомуненерго та інших установ.

«Опалювальний сезон розпочався у надскладних умовах, росія продовжує цілеспрямовано бити по енергетиці. Тому запорука сталого проходження зими — стабільна робота підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення, а також забезпечення надійного електропостачання. Щоденно відстежуємо ситуацію в регіонах, координуємо дії з обласними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, оперативно реагуємо на всі виклики. Акцент — прифронтові регіони. Наше завдання — забезпечити стабільність, щоб громади були з теплом навіть під час обстрілів», — наголосив Олексій Кулеба.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення подякував усім службам, усім українцям, які щодня залучаються до ліквідації наслідків після російських атак.

Олексій Кулеба доручив головам обласних військових адміністрацій спільно з органами місцевого самоврядування завершити монтаж наявного в регіонах енергетичного обладнання, а також тримати на особистому контролі виконання доручень попередніх штабів і Державної комісії ТЕБ та НС.

Станом на 31 жовтня в роботі перебували 10 354 котельні із підготовлених 17,5 тисячі. Опалення вже є в понад 60% об’єктів соціальної сфери. Також до теплоносія підключаються житлові будинки у 18 регіонах.

Окрема увага під час шостого засідання штабу — місту Кривий Ріг. Заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук перевірив стан роботи котелень і готовність теплопідприємств.

На день проведення засідання вже понад третину житлових будинків Кривого Рогу було підключено до теплоносія. Загалом у місті замінено понад 100 км теплових мереж. Роботи тривають, до них залучено 60 ремонтних бригад.

Заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук наголосив на важливості розвитку систем розподіленої генерації в роботі комунальних підприємств у всій країні.

На засіданні штабу учасники заслухали представників Чернігівської, Київської, Миколаївської обласних військових адміністрацій, а також міста Києва щодо введення в експлуатацію когенераційних установок та блочно-модульних котелень.

«Розподілена генерація — це не просто технічне рішення, а стратегічна зміна в підході до енергетичної безпеки громад. Вона вже довела свою ефективність під час останніх російських атак, особливо у прифронтових громадах, коли саме локальні джерела тепла та електроенергії давали змогу утримувати стабільність систем життєзабезпечення», — зазначив Костянтин Ковальчук.

Також під час засідання штабу проаналізовано проведені в регіонах командно-штабні навчання дій у разі аварійних та позаштатних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури сектору систем життєзабезпечення та паливно-енергетичного комплексу, надано відповідні доручення.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій