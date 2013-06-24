Із початку повномасштабної війни фахівці з розмінування Сил безпеки та оборонизнешкодили понад 1 мільйон вибухонебезпечних предметів. За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, обстежено вже майже 6500 кмІ територій, перевірено 9691 км автодоріг, 10 164 км ліній електропередач та 3748 км залізниць. А також 37 тис. кмІ деокупованих територій визнано доступними до використання після проведення нетехнічного обстеження.
«Завдяки системній та координованій роботі нам вдається нарощувати темпи розмінування, яке проводять оператори протимінної діяльності. Дякуємо всім, хто щоденною кропіткою працею повертає повноцінне життя на українські землі»,— заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
Цього року значно збільшилася кількість територій, які розмінували саме оператори протимінної діяльності порівняно з попереднім. 2024-го було розміновано 38 кмІ, тоді як цього року цей показник вже становить майже 150 кмІ. На територіях загальною площею майже 100 кмІ завершено контроль якості розмінування.
Данська рада у справах біженців (DRC) надала підрозділам Міністерства оборони чергову матеріально-технічну допомогу для доукомплектування чотирьох груп контролю якості розмінування. Квадрокоптери та інше обладнання фахівці оборонного відомства використовуватимуть для контролю якості розмінування на територіях, звільнених від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни.
«Завдяки такій підтримці маємо змогу підвищити технічні можливості наших фахівців, оперативно реагувати на виклики та гарантувати безпеку на розмінованих територіях», — зазначив полковник Руслан Берегуля, повідомляє Міноборони.