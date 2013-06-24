Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка впроваджує перелік обов’язкових адмінпослуг у ЦНАПах. Завдяки цьому поліпшується взаємодія громадян з державою: українці отримують більше якісних послуг, а адміністратори та ЦОВВ — чітку інструкцію, як їх впроваджувати та надавати.

Раніше перелік обов’язкових послуг для ЦНАПів визначало розпорядження. Він містив понад 400 послуг без систематизації. Тепер перелік набуває більшого юридичного статусу. В оновленому переліку — 373 послуги у 18 категоріях: від реєстрації бізнесу й нерухомості до ветеранських сервісів та соціального захисту. Обов’язковими стали зокрема послуги податкової та пенсійної галузей, як-от оформлення картки платника податків (РНОКПП). Мінцифри відповідатиме за впровадження й контроль якості цих послуг.

Визначено обов’язкові послуги для ЦНАПів з урахуванням особливостей: 360 послуг — для ЦНАПів у відносно безпечній місцевості та додатково 13 для центрів, які мають спецобладнання; 245 — для ЦНАПів у прифронтових регіонах за наявності персоналу; 118 — для територіальних підрозділів і віддалених робочих місць.

До всіх послуг розробили цифрові інформаційні картки, щоб адміністратори працювали за чіткими інструкціями й надавали послуги якісніше. Документ зобов’язує органи влади та координаторів ЦНАПів оновлювати інформаційні картки, навчати адміністраторів, забезпечувати обладнання й налагоджувати ефективну взаємодію між установами.

Єдиний перелік обов’язкових послуг разом із цифровими інструментами істотно спрощує життя громадянам, повідомляє Мінцифри.