Відновлення та розширення природно-заповідного фонду, залучення міжнародної допомоги та реформування системи обговорювали під час фестивалю «ПаркФест: там, де говорить природа», що відбувся в державному «Межигір’ї» з нагоди Дня працівника природно-заповідної справи.

У заході взяли участь міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, народні депутати, заступник Постійного представника Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні з операційних питань Моніка Різал, представники іноземних дипломатичних установ Молдови, Бельгії, Польщі, Азербайджану, Болгарії, Міндовкілля та установ ПЗФ з усієї України.

«Внаслідок агресії росії в зону вторгнення потрапило майже 2 тисячі територій та об’єктів ПЗФ загальною площею 1,8 млн га. «Меотида», Джарилгацький, Приазовський, «Олешківські піски», «Великий Луг», «Білобережжя Святослава», Нижньодніпровський… Загалом десять національних природних парків України, вісім заповідників та два біосферні заповідники окуповано. На території Дворічанського НПП два роки тривають активні бойові дії. Гетьманський, Деснянсько-Старогутський, «Кам’янська Січ» та «Святі Гори» постійно потерпають від обстрілів, дронів та дій ДРГ. Лише підрив греблі Каховської ГЕС завдав природно-заповідному фонду збитків на суму майже 140 млрд грн. Сума збитків ПЗФ сягає понад 3 трильйони гривень»,— наголосила Світлана Гринчук.

За словами міністра, попри воєнний час робота щодо розвитку мережі ПЗФ триває. Лише торік було створено 86 територій та об’єктів ПЗФ площею майже 5 тис. га. Мета — досягти європейського показника заповідності, який в середньому у країнах ЄС становить майже 26%.

Нині понад 4,5 тисячі працівників галузі продовжують дбати про збереження природи, розвивають рекреацію там, де це можливо, займаються екологічною просвітою та наукою, започатковують програми реабілітації для учасників бойових дій, зберігають єдність і солідарність. Лише торік установи ПЗФ відвідали майже 1 млн осіб. У державному «Межигір’ї» парки представили свою діяльність, щоб надихнути, об’єднатися та рухатися вперед.

Світлана Гринчук нагородила колективи та працівників відомчими відзнаками і передала нацпаркам й заповідникам Поліського регіону допомогу від наших партнерів Глобального екологічного фонду та ПРООН — обладнання для посилення охорони біорізноманіття і запобігання пожежам, яке дасть змогу працівникам установ досліджувати рідкісні види рослин і тварин, відстежувати зміни в екосистемах, а також швидше реагувати на лісові та торф’яні пожежі.

Моніка Різал наголосила на важливості системної підтримки, яку ПРООН разом з ГЕФ надають Україні в галузі охорони природи, відновлення деградованих земель і адаптації до кліматичних змін.

У межах ПаркФесту Світлана Гринчук спільно із в.о. голови Держекоінспекції Ігорем Зубовичем вручила символічні подарунки дітям військових та обладнання для військовослужбовців Центру спеціального призначення НГУ «Омега».

«Саме завдяки мужності та самовідданості їхніх батьків маємо змогу жити і працювати тут і зараз. Тож найменше, що можемо зробити, — це подарувати трохи радості дітям, а ще змалечку показувати їм красу рідної землі й виховувати дбайливе ставлення до природи», — подякувала Світлана Гринчук, повідомляє Міндовкілля.