Триває кадрове перезавантаження в основних сферах державного управління, яке ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Верховна Рада в середу підтримала важливі кадрові рішення. Зокрема, Дениса Шмигаля призначено першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики; Михайла Федорова — міністром оборони, а Дмитра Наталуху — головою Фонду державного майна України.

«Упевнена, що на нових посадах керівники зможуть забезпечити системну роботу в галузях енергетики, оборони та управління державними активами і подальше втілення ключових пріоритетів, визначених Президентом і урядом», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона подякувала народним депутатам за підтримку кадрових рішень і наголосила, що попереду — значний обсяг роботи.

«Розраховую на професійну та злагоджену роботу всієї урядової команди», — додала очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.