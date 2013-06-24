Державний аграрний реєстр офіційно перейшов у повну державну власність. 20 лютого відбулася технічна передача системи Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства. Відтепер держава володіє ДАР разом з усіма майновими правами інтелектуальної власності та забезпечує його подальший розвиток, інтеграцію до національних систем управління і повне адміністрування.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев наголосив, що передача ДАР у державну власність — не просто завершення чергового технічного етапу, а свідчення інституційної зрілості України та готовності не лише залучати міжнародну підтримку, а й професійно управляти сучасними цифровими інструментами розвитку.

Платформу було розроблено за підтримки ЄС, Світового банку та ФАО і впроваджено на національному рівні в серпні 2022 року. В умовах повномасштабної війни ДАР забезпечив швидку реєстрацію заявників, автоматизовану перевірку відповідності критеріям програм, централізовану комунікацію між державою, міжнародними партнерами та виробниками. Платформа стала єдиною цифровою точкою доступу аграріїв до державних і міжнародних програм підтримки, повідомляє Мінекономіки.