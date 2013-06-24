Під час візиту в Чилі міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів регіональну кущову нараду з керівниками дипломатичних місій України в країнах Латинської Америки Аргентині, Бразилії, Мексиці, Перу, Чилі, під час якої зосередилися на просуванні національних інтересів України в регіоні.

«Головний пріоритет — перетворення підтримки в конкретні рішення, необхідні для нашої держави, економіки воєнного часу, експортерів, громадян», — зазначив глава МЗС.

Міністр зауважив, що Латинська Америка — це 33 держави, 662 мільйони людей та 8% світового ВВП. Це регіон, країни якого активно шукають нові можливості та партнерства.

«Україна має що запропонувати. Від взаємовигідної торгівлі до унікального досвіду зокрема в галузях безпілотних технологій, цифровізації, енергетичної стійкості, антарктичних досліджень», —– наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Андрій Сибіга зауважив, що регіон стикається із транснаціональною злочинністю, гібридними та кіберзагрозами, нелегальною торгівлею, посиленням впливу зовнішніх чинників. Україна готова разом протидіяти загрозам, розвивати партнерство, яке взаємно посилює.

«Для нас принципово важливо протидіяти російській пропаганді, деструктивному впливу та гібридним загрозам у регіоні. Маємо ухвалену Стратегію розвитку відносин з країнами Латинської Америки та Карибського басейну, яка передбачає системну роботу на цьому напрямі», — наголосив він.

Під час зустрічі з послами міністр обговорив подальші напрями розширення присутності й зазначив, що в попередні роки Україна послідовно розширювала дипломатичну присутність у регіоні, зокрема відкрила посольства в Панамі, Еквадорі, Уругваї та Домініканській Республіці.

«Підтримка Латинської Америки має зростати, щоб було чути сильний та принциповий голос країн регіону на захист життя, міжнародного права, Статуту ООН», — зазначив міністр.

Андрій Сибіга разом із дружиною Тетяною зустрівся з українською громадою Чилі. З ініціативи пані Тетяни, яка очолює Асоціацію подружжів українських дипломатів, передали нові видання для української книжкової полички в Чилі, підтримуючи розвиток проєкту першої леді України Олени Зеленської.

«Закликаю українську молодь, яка починає чи планує кар’єру в дипломатії, обирати вивчення іспанської та португальської мов. Ви будете тим поколінням, яке розвине надзвичайно важливий напрям зовнішньої політики — зміцнення зв’язків України із країнами Латинської Америки та Карибського басейну», — зазначив глава МЗС.

Джерело:

Міністерство закордонних справ