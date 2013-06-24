Міністерство охорони здоровʼя разом із правоохоронними органами системно перевіряє рішення, за якими медико-соціальні експертні комісії встановлювали інвалідність посадовим особам. Лише за останній місяць кількість розглянутих справ значно зросла: станом на 25 липня 2025 року Центром оцінювання функціонального стану людини вже опрацьовано 1989 справ, з яких у 795 випадках рішення МСЕК визнано необґрунтованими та скасовано. МОЗ діє у тісній взаємодії з Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Офісом Генерального прокурора та регіональними департаментами охорони здоров’я. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Перевірки проводяться на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів», уведеного в дію Указом Президента №732/2024. Для цього створено міжвідомчу робочу групу, яка 4 листопада 2024 року затвердила план дій, а вже у січні 2025 року було обговорено перші результати.

Перевірка триває, охоплює всі регіони і є частиною системної трансформації, що має на меті унеможливити зловживання та відновити довіру до рішень у сфері встановлення інвалідності.

Наразі, відповідно до інформації, наданої Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, до перевірки включено 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність. Центром оцінювання функціонального стану людини вже розглянуто 1989 справ. Ще 83 особи викликані на дообстеження для уточнення функціонального стану.

За результатами перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано, ще у 400 випадках прийняті нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності — у 307 випадках та про зміну терміну встановлення інвалідності — у 93 випадках. Для порівняння, станом на початок липня 2025 року кількість скасованих рішень становила 445.

Найбільша кількість справ посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

Державну митну службу України — 810 справ, із яких 572 уже розглянуто, 236 рішень скасовано, а у 114 випадках рішення переглянуто;

Державну податкову службу України — 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 випадках рішення змінено;

Органи прокуратури — 448 справ, із яких 316 уже розглянуто, 152 рішень скасовано, у 71 випадку прийнято нові рішення, ще 46 осіб викликано на дообстеження.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини (ОПФО). Вона базується на прозорих процедурах, об’єктивній оцінці стану здоров’я та реальних потреб людини.

Рішення про інвалідність більше не ухвалюються закритими комісіями. Натомість працюють експертні команди у медичних закладах, що складаються з практикуючих фахівців різних спеціальностей. Усі процеси — цифровізовані: документи зберігаються в електронній системі, а оцінювання проходить за єдиними чіткими критеріями.

Станом на липень 2025 року:

до системи заведено понад 325 тисяч справ, з яких 277 143 — нові електронні направлення, а 48 197 — оцифровані матеріали, передані від МСЕК;

254 606 справ уже розглянуто та підписано;

у системі працюють 1388 експертних команд, до складу яких входять 7039 фахівців.