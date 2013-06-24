Два індустріальні парки — «КРОНОСПАН РІВНЕ» у Рівненській області та «КИТ» у Київській області — отримали державне фінансування на загальну суму 203 млн грн в межах програми стимулювання, що реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 644 (зі змінами).

Індустріальний парк «КРОНОСПАН РІВНЕ» отримає 55,3 млн грн на будівництво станції комбінованої генерації електричної і теплової енергії.

Індустріальний парк «КИТ», розташований у місті Буча Київської області, отримає 147,7 млн грн для реалізації проєкту з будівництва внутрішньомайданчикових мереж.

«Ми почали фінансування індустріальних парків у цьому році, підтримали перші два парки — у Бучі та Рівному — на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. Це конкретні інвестиції держави у розвиток інфраструктури, яка необхідна для запуску виробництв. На кожен вкладений гривневий долар держава очікує в середньому залучити шість доларів приватних інвестицій. Один гектар індустріального парку — це в середньому 50 нових робочих місць. Саме такі проєкти реалізують політику «Зроблено в Україні» і створюють фундамент для переробної промисловості», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Програма передбачає надання коштів на безповоротній основі у розмірі до 150 млн грн на один або кілька проєктів заявника (в межах загального ліміту). Фінансування покриває до 50 % вартості робіт (до 80 % — для деокупованих територій). Також можливе відшкодування до 50 % витрат на приєднання до електричних мереж.

Участь держави передбачає обов’язкові зобов’язання з боку заявника: забезпечити будівництво не менше 5000 м² промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників до індустріального парку протягом трьох років.

Зміни до нормативної бази зробили програму гнучкішою: тепер дозволено подавати заяви два роки поспіль, але в рамках ліміту у 150 млн грн, а також залучати до співфінансування не лише власні кошти, а й ресурси місцевих бюджетів, кредити та гранти. Подати заявки можна до 15 серпня через один з чотирьох уповноважених банків: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк або Сенс Банк.

У 2024 році державне стимулювання отримали 15 заявників на загальну суму близько 1,2 млрд грн. Загалом реалізовано або запущено 33 проєкти будівництва інженерно-транспортної інфраструктури: автомобільних доріг, залізничних колій, мереж електропостачання, водопостачання, каналізації, трансформаторних підстанцій, а також приєднання до електричних мереж.

Станом на сьогодні в індустріальних парках України збудовано або перебуває в процесі будівництва 25 заводів. Уже споруджено понад 100 000 м² промислової нерухомості, і доступно близько 200 МВт електричної потужності для приєднання нових підприємств.

Джерело: Міністерство економіки