У День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, за участі Президента Володимира Зеленського відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. У першому церемоніалі поховання солдатів, імена яких наразі не встановлені, взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Володимир Зеленський разом із журналістами прибув на відкриття НВМК на рейсовому автобусі, який відтепер щодня курсуватиме з Києва до кладовища і назад з брендованої зупинки на Одеській площі.

«Відбулися перші почесні поховання наших полеглих захисників та захисниць з числа невідомих осіб. Ви сьогодні бачите пуск першої черги Національного військово-меморіального кладовища, триває будівництво першої черги, і будується вже друга черга. Тут в нас до 6 тисяч місць», — повідомила міністр у справах ветеранів.

За її словами, частину місць на меморіальному кладовищі відведено для людей, родини яких хочуть поховати своїх близьких, інша частина — під поховання тих полеглих військових, ідентифікація яких ще триває.

Міністр пояснила, що кожне неідентифіковане тіло «запечатане з номером, який відповідає номеру на труні, що відповідає номеру в журналі поховань. Так робиться для того, щоб коли ідентифікують тіло, ми знали точно, хто де похований», — пояснила вона.

На НВМК вже є колумбарні стіни на 360 місць. На наступних етапах будівництва кладовища передбачено збільшення їх кількості.

На будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища на цей момент, за словами Наталії Калмикової, витрачено майже 400 мільйонів гривень. Вона наголосила, що сім’ї полеглих воїнів можуть звертатися до адміністрації НВМК, якщо бажають, щоб їхніх близьких було поховано тут. Для цього їм треба укласти відповідний договір, витрати на церемонію поховання, що здійснюватимуть за військовим ритуалом, і постійний догляд за могилами бере на себе держава.

«Важливо, що на цій частині в нас поки що немає пам’ятника, який би уособлював невідомих захисників та захисниць, тому що наше завдання — провести архітектурний конкурс для цієї скульптури, аналогічно, як і на інші елементи кладовища: і на скульптури, і на каплицю, і на головний меморіал», — зазначила міністр, повідомляє Укрінформ.