Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш обсягом 1,5 млрд доларів США за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Кошти вже зараховано та буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності. Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів США.

«Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію», — зазначила очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Загалом за час повномасштабної війни до держбюджету надійшло 14,9 мільярда доларів США фінансової допомоги від фонду. Після затвердження нової програми ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення і зрештою європейської інтеграції України. Очікується, що перший перегляд програми відбудеться в червні цього року», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Програма передбачає втілення виваженої фіскальної політики, зокрема заходи щодо посилення мобілізації доходів через створення рівних умов для платників податків і зменшення можливостей для ухилення від сплати податків.

Нова програма сприятиме залученню масштабної зовнішньої фінансової підтримки для покриття бюджетних потреб. За спільними оцінками уряду України та МВФ, загальний дефіцит зовнішнього фінансування у 2026—2029 роках становитиме орієнтовно 136,5 млрд доларів США за базовим сценарієм, повідомляє Мінфін.