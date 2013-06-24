Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером. Очільник Міноборони подякував країнам та керівництву Альянсу за солідарність та допомогу Україні, зокрема за запровадження механізму PURL разом зі США. За словами Дениса Шмигаля, ініціатива вже довела свою ефективність — союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на 2 млрд дол.

«Обговорили довгострокову підтримку України в межах PURL. Залучення нових учасників та збільшення внесків критично важливі для отримання Силами оборони американського озброєння», — заявив він.

Окремо сторони зупинилися на інших шляхах забезпечення пріоритетних потреб оборони України.

«До кінця року наша держава потребує майже 6 мільярдів доларів на ключові типи безпілотного озброєння: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети. Наголосив на важливості підтримки українських виробників у межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine. Маємо міцну промислову кооперацію з країнами НАТО й значні перспективи її розвитку», — зазначив Денис Шмигаль.

Партнери обговорили формування дієвих гарантій безпеки за участі коаліції охочих, зокрема, розглянули кроки для забезпечення тривалого миру та запобігання повторній агресії росії.

Міністр оборони зустрівся з Послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном. Денис Шмигаль подякував Туреччині за продуктивну співпрацю на всіх рівнях, послідовну підтримку зусиль з наближення справедливого миру.

«Вдячний Туреччині за побудову для Військово-Морських сил України двох кораблів класу корвет. Триває підготовка персоналу для першого з них», — уточнив він.

Сторони обговорили співпрацю в інших галузях, зокрема побудову безпілотних літальних апаратів, повідомляє Міноборони.