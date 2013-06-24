Під контролем Росії перебуває півтора мільйона українських дітей, і держава повинна мати інформацію про кожного з них.

Про це йшлося на розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, передає Укрінформ із посиланням на сайт Конгресу.

«Було обговорено одну з найболючіших тем – українські діти, яких викрала РФ. Міністерство юстиції вже створило спеціальний реєстр, що дозволяє системно збирати інформацію про кожну дитину. Очікується активна участь областей у цій роботі. Під контролем Росії перебуває понад півтора мільйона дітей, і держава повинна знати долю кожної дитини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним питанням засідання 10 вересня була реалізація стратегії забезпечення права українських дітей на зростання в сімейному оточенні. Очільник Офісу глави держави доручив зробити цю стратегію одним із ключових пріоритетів на регіональному та місцевому рівнях у наступному році.

"На жаль, сьогодні ми повинні констатувати: ця проблема залишається. Це питання має стати одним із пріоритетних для кожного регіону. Ми готові до будь-яких рішень – і на рівні уряду, і на рівні Президента, і на рівні парламенту, – які б сьогодні забезпечили вам можливість справді створити в кожному регіоні найкращі умови", – зазначив Єрмак.

Також під час засідання підняли питання законодавчої підтримки регіональної політики, урядових програм та фінансування, у тому числі за участі міжнародних партнерів.

Джерело: Укрінформ