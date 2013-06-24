У ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника «КиєвоПечерська лавра», внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетнодронової атаки на Київ. Востаннє руйнування через бойові дії на території лаври, яка цього року відзначає 975річчя, зареєстрували під час Другої світової війни.
За попередніми підсумками візуального огляду виявлено пошкодження дверей та віконних рам, обсипання та розтріскування зовнішньої штукатурки, механічні пошкодження дверної та віконної фурнітури.
Первинний огляд об’єктів провели співробітники Національного заповідника «КиєвоПечерська лавра». На місці події працювала слідчооперативна група Національної поліції. Складено відповідний акт про пошкодження.
«Щодня росія атакує Україну. Від початку повномасштабного вторгнення руйнувань зазнали 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури. Пошкодження об’єктів КиєвоПечерської лаври — це атака рф на світову спадщину, злочин проти надбання людства.
Міністерство культури забезпечує координацію дій із профільними службами для збереження та захисту об’єктів культурної спадщини. Усі пошкодження ретельно фіксуємо, щоб якнайшвидше перейти до фахового обстеження й відновлювальних робіт», — зазначила віцепрем’єрміністр — міністр культури Тетяна Бережна.
Триває поглиблене технічне обстеження конструкцій, а після завершення документування фахівці заповідника розпочнуть роботи з усунення наслідків пошкоджень та консервації постраждалих об’єктів, повідомляє Міністерство культури.