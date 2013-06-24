У ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника «Києво­Печерська лавра», внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно­дронової атаки на Київ. Востаннє руйнування через бойові дії на території лаври, яка цього року відзначає 975­річчя, зареєстрували під час Другої світової війни.

Російська атака пошкодила корпус №66 — вхідну частину до комплексу Дальніх печер, корпус №67 (Аннозачатіївська церква) зазнав часткового пошкодження елементів фасаду.

За попередніми підсумками візуального огляду виявлено пошкодження дверей та віконних рам, обсипання та розтріскування зовнішньої штукатурки, механічні пошкодження дверної та віконної фурнітури.

Первинний огляд об’єктів провели співробітники Національного заповідника «Києво­Печерська лавра». На місці події працювала слідчо­оперативна група Національної поліції. Складено відповідний акт про пошкодження.

«Щодня росія атакує Україну. Від початку повномасштабного вторгнення руйнувань зазнали 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури. Пошкодження об’єктів Києво­Печерської лаври — це атака рф на світову спадщину, злочин проти надбання людства.

Міністерство культури забезпечує координацію дій із профільними службами для збереження та захисту об’єктів культурної спадщини. Усі пошкодження ретельно фіксуємо, щоб якнайшвидше перейти до фахового обстеження й відновлювальних робіт», — зазначила віцепрем’єр­міністр — міністр культури Тетяна Бережна.

Триває поглиблене технічне обстеження конструкцій, а після завершення документування фахівці заповідника розпочнуть роботи з усунення наслідків пошкоджень та консервації постраждалих об’єктів, повідомляє Міністерство культури.