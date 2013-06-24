За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» підприємці отримали від уповноважених банків 291 пільговий кредит на загальну суму 0,7 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки — 182 кредити на 0,3 млрд грн.

З початку 2025 року за програмою «5—7—9%» підприємці отримали 15 891 кредит на 49,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 10723 кредити на 22,3 млрд грн.

За час воєнного стану в Україні видано 85 526 кредитів на 325,5 млрд грн (зокрема банки державного сектору видали 62585 кредитів на 164,1 млрд грн), з яких станом на 28 липня цього року:

45,76 млрд грн — на інвестиційні цілі;

75,79 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

48,75 млрд грн — для сільськогосподарських товаровиробників;

45,20 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

2,78 млрд грн — на фінансування енергосервісу;

57,28 млрд грн — на антивоєнні цілі;

38,35 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту початку чинності програми підписано 120 348 кредитних договорів на 415,1 млрд грн, з них банки державного сектору економіки уклали 83061 договір на 190,7 млрд грн. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиний учасник якого — уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує усі ключові аспекти діяльності фонду.

Міністерство фінансів нагадує, що торік восени урядпідтримавзапропоновані Мінфіномзмінидля вдосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва, що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед ідеться про розвиток державних програм «Доступні кредити 5—7—9%»,«Доступний фінансовий лізинг 5—7—9%»,«Доступний факторинг».