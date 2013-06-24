У межах партнерства між містами Глобине та австрійським Графенвертом передбачено 2 мільйони євро на встановлення сонячних панелей. Також Міненерго у співпраці з регіонами підготувало інвестиційний атлас, який налічує понад 150 регіональних енергетичних проєктів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час ІІІ Міжнародного саміту міст і регіонів і закликав долучатися до реалізації представлених ініціатив.

Саме для інвестиційного розвитку Міністерство енергетики торік ініціювало стратегічне впровадження паспортів енергетичної стійкості регіонів, які підкреслюють індивідуальний потенціал кожного регіону щодо різних джерел енергії. Держава вже запровадила інструменти для підтримки цих можливостей. Наступний крок — забезпечення збалансованого розвитку всіх типів джерел енергії з урахуванням регіональної специфіки й потенціалу.

«Вдячні міжнародним партнерам за послідовну підтримку у зміцненні енергетичної стійкості регіонів України. Усі разом ми створюємо фундамент для стійкого енергонезалежного майбутнього України і робимо внесок в енергетичну безпеку Європи», — сказав Герман Галущенко.

Очільник Міненерго зауважив, що енергетичний сектор України став однією з головних цілей повномасштабної збройної агресії росії. 2024 року енергетична інфраструктура України зазнала 13 масованих ракетних та дронових атак, для здійснення лише однієї з яких, за підрахунками фахівців, рф витратила приблизно 1,3 мільярда євро. «Ми встояли три військові зими. І знову готуємося — вже до четвертої. Шукаємо рішення, як посилити енергетичну стійкість країни, і децентралізована генерація — одна з наших відповідей. Місцева генерація, що покриватиме критичні потреби кожного регіону, — важлива складова енергетичної стійкості окремих громад і країни загалом», — зазначив Герман Галущенко, повідомляє Міненерго.