Ще більше українців долучилися до реалізації власних бізнес-ідей завдяки програмі «Власна справа». Цього разу маємо нових переможців урядової програми «Власна справа», які подавали заяви на отримання грантів, у період з 26 травня по 8 червня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Фінансова підтримка від держави допомагає українцям започаткувати бізнес, створювати робочі місця та зміцнювати економіку. Проєкт реалізується Міністерством економіки України та Державною службою зайнятості.

За результатами одинадцятої хвилі програми 2025 року, 482 підприємці отримають мікрогранти на загальну суму майже 133 мільйона гривень на запуск або розвиток бізнесів, що сприятиме створенню 790 нових робочих місць.

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (34%);

- тимчасове розміщення й організація харчування (13%);

- переробна промисловість (12%);

- надання інших видів послуг (11%);

- охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (7%).

Серед отримувачів мікрогрантів дві третини — це жінки. Лідери серед регіонів — це Київщина (14%), Харківщина (12%), Львівщина (11%), Івано-Франківщина (6%) та Дніпропетровщина (5%).

Більшість учасників програми мають вищу освіту — таких 68%. Ще 16% здобули середню спеціальну освіту у коледжах чи технікумах.

В межах молодіжного напряму програми 19 молодих українців віком від 18 до 25 років отримають гранти розміром до 150 тисяч гривень для реалізації власних бізнес-ідей. Грант допоможе покрити стартові витрати: оренду приміщення, придбання обладнання та запуск власного бізнесу. Із вересня 2024 року фінансову підтримку вже отримали 379 молодих людей, які працюють над створенням і розвитком власного бізнесу, роблячи свій внесок у економіку країни.

За період реалізації програми «Власна справа» з 2022 року було надано 27 тисяч мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення майже 49 тисяч нових робочих місць.

У межах ветеранського напрямупрограми «Власна справа» 95 переможців отримають гранти на суму майже 45 мільйона гривень для запуску чи розвитку власного бізнесу. Завдяки цьому з’явиться 180 нових робочих місць. Серед переможців 11 хвилі програми 49% є учасниками бойових дій, 51% — члени сім’ї учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Переважна більшість — 63% грантоотримувачів мають вищу освіту. 47% вже мають власний бізнес. Середній розмір гранту 469 тисяч гривень.

З моменту запуску ветеранського напрямку програми у квітні 2023 року майже 2000 українців втілили свої бізнес-ідеї. У процесі створення понад 3700 нових робочих місць. Так, 31% грантерів відкрили магазини та майстерні, 15% — відкрили кафе або кав’ярні, 14% — виробляють товари, ще 9% надають послуги.

Нагадуємо, що в рамках програми «Власна справа» від Міністерства економіки України та Державної служби зайнятості, можна отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу. До 1 мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя, в рамках ветеранського направлення. Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень.