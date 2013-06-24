Унікальне медичне обладнання передано до одного з медичних підрозділів першої лінії оборони в межах програми підтримки нуля служби військового капеланства оперативно-стратегічного угрупування військ «Дніпро».

Комплекс «SurgiBox», який називають «операційна в рюкзакі», є незамінним для проведення оперативних втручань в бойових умовах за відсутності необхідної цивільної або військової медичної інфраструктури. Комплекс є зручною та компактною системою для проведення мобільних операцій в польових умовах, яка складається зі стерильного купола з проймами всередину, фільтруючого модуля, й акумулятора. Усе це поміщається в рюкзаку та може бути налаштоване за лічені хвилини.

«Військові капелани постійно підтримують воїнів на найгарячіших ділянках фронту. Саме тому служба військового капеланства угрупування виступила ініціатором створення програми підтримки нуля. Головна мета цієї програми - створення додаткових умов для забезпечення військовослужбовців всім необхідним, саме на нулі, де відбувається безпосередній бойовий контакт із противником», - зазначив з цього приводу представник служби військового капеланства ОСУВ «Дніпро».

Джерело: ОСУВ «Дніпро»