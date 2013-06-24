Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обговорив із делегацією місії Міжнародного валютного фонду ключові питання подальшої співпраці у підтримці регіонів.

Про це віцепрем’єр-міністр повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Мав зустріч із делегацією місії Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Окреслив ключові теми, які визначають стабільність держави і щоденне життя людей», - йдеться в повідомленні.

Віцепрем’єр-міністр зауважив, що насамперед йшлося про підтримку прифронтових регіонів, де зосереджено понад 75% руйнувань, про комплексне відновлення зруйнованих населених пунктів.

Окремою темою обговорення стало стабільне проходження опалювального сезону. Кулеба наголосив на необхідності сталих механізмів підтримки теплокомуненерго і повідомив партнерів про те, що уряд вже працює над врегулюванням питання різниці в тарифах.

«Потрібна не тимчасова міра, а комплексна програма, яка дозволить не лише погасити накопичені борги, а й сформувати нову модель галузі. Вона має очистити сектор від дисбалансів, запровадити зрозумілі правила і прозорі механізми», - додав він.

Крім того учасники зустрічі детально обговорили реформу управління державними інвестиціями, яка відкриває громадам можливість реалізовувати проєкти розвитку на прозорій основі. Також було питання роботи банківського сектору та розвитку функціонування Укрпошти, яка виконує соціальну місію у прифронтових районах.

Джерело: Укріфнорм