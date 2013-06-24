Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка взяв участь в нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Він окреслив основні пріоритети роботи та плани на шляху до членства в ЄС та НАТО.

«Попри надскладні обставини, ми залишаємося послідовними в нашому виборі: європейська інтеграція — це стратегічний пріоритет та незворотний курс України, — наголосив Тарас Качка. — Повномасштабна війна не зупинила нашого євроінтеграційного курсу — навпаки, ми рухаємося ще рішучіше і швидше».

Він зауважив, що країна вже перебуває на фінальному етапі офіційного процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС. Очікується, що в жовтні відбудуться останні двосторонні зустрічі в межах скринінгу. На сьогодні здійснено всі необхідні кроки для відкриття трьох переговорних кластерів: «Основи процесу вступу до ЄС», «Внутрішній ринок» і «Зовнішні відносини».

«Ми повинні скористатися наявним політичним вікном можливостей, а це потребує відкриття всіх переговорних кластерів у 2025 році та завершення процесу досягнення повної відповідності праву ЄС у 2027-му, — наголосив віцепрем’єр-міністр. — Маємо бачення щодо інструментів, які наблизять нас до поставлених цілей. Цього року маємо ухвалити Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС (NPAA) — стратегічний документ, який визначить темпи та пріоритети наближення до європейських стандартів до кінця 2027 року».

Він акцентував на необхідності об’єднання зусиль у межах стратегічних ініціатив та розбудови партнерств для мобілізації підтримки України: «Європейська інтеграція має також сприйматись як джерело економічного ресурсу, необхідного для забезпечення стійкості України в умовах війни через стимулювання експорту, залучення інвестицій, доступ до спільного ринку ЄС та модернізації виробництва».

Серед пріоритетів віцепрем’єр-міністра — збереження консенсусу щодо продовження надання ЄС макроекономічної допомоги, забезпечення імплементації Плану України в межах Ukraine Facility, подальша лібералізація торгівлі з ЄС, зокрема підписання угоди АСАА (промисловий безвіз), залучення України до єдиної зони платежів у євро.

Окремо йшлося про євроатлантичну інтеграцію України. Тарас Качка наголосив, що Україна впевнено зміцнює свою позицію найближчого партнера НАТО.

«Завдяки системній роботі державних органів і дипломатичної служби наша держава пройшла шлях від формальної взаємодії до якісно нового рівня стратегічного партнерства, — зазначив урядовець. — Моя мета полягає в посиленні роботи із союзниками для своєчасного та повного задоволення потреб України зокрема шляхом реалізації проєктів комплексного пакета допомоги НАТО Україні та підтримки подальшого реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО».

Тарас Качка подякував дипломатам за щоденну сумлінну роботу й закликав до ще тіснішої співпраці для досягнення поставлених цілей.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра