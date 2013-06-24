Віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів координаційне засідання з очільниками прифронтових громад, керівниками обласних військових адміністрацій, народними депутатами та представниками міністерств щодо оновлення Програми підтримки прифронтових територій. На засіданні заслухали заступників міністрів, які за дорученням Прем’єр­міністра Юлії Свириденко перебували з робочими візитами у прифронтових громадах. Визначено ключові запити людей для формування наступного пакета підтримки.

«Прифронтові громади живуть у складних умовах постійних обстрілів. Людям потрібно тепло, житло, доступ до медицини та освіти, можливості працювати і жити у своїх громадах. Ми працюємо разом з місцевою владою, щоб заходи підтримки були конкретними та прив’язаними до кожної території», — зазначив Олексій Кулеба.

Згідно з новим пакетом підтримки, посилюється захист енергетичних об’єктів, розширюються можливості резервного живлення, збільшується запас паливно­мастильних матеріалів у громадах. Це підготовка до зими і до довгострокового навантаження на інфраструктуру. Також удосконалюється дистанційний механізм обстеження пошкодженого житла для компенсацій у громадах під обстрілами. Окремо опрацьовують утримання в належному стані евакуаційних шляхів, соціальних об’єктів і комунальних систем.

Пологові та дитячі відділення лікарень отримуватимуть обладнання. Школи — генератори, зарядні станції та можливості для продовження навчального процесу в умовах повітряних тривог. Формується підхід до збереження педагогічних колективів.

Запрацював і механізм компенсації військових ризиків для малого та середнього бізнесу прифронтових громад. Підприємства можуть отримати до 10 млн грн за пошкоджене або знищене майно внаслідок атак. Додатково опрацьовують підтримку за програмами кредитування та лізингу. Розширюють кадровий ресурс тренерів і координаторів молодіжних центрів. Відновлення спортивних просторів розглядають як елемент стійкості громади. Приклад — Бородянка, де оновлений урбан­парк став місцем взаємодії для підлітків і молоді. Такий підхід масштабують.

Наступний етап — фіналізація нового пакета підтримки спільно з громадами, щоб він був прив’язаний до реальних умов життя людей на прифронтових територіях, повідомляє Мінрозвитку.