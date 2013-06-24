Уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішими. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
«Уряд посилює захист критичної інфраструктури. Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли», — наголосила очільниця уряду.
Зокрема уряд ухвалив такі рішення:
1. Створення координаційного центру інженерного захисту.
«Він об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та Агентство відновлення», — повідомила Юлія Свириденко.
2. Оновлення переліку видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі.
Тепер казначейство зможе швидше спрямовувати кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.
3. Прискорення будівництва інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.
«Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина — від погодження до укладення договорів — стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене», — зазначила Прем’єр-міністр.
4. Спрямування додаткових коштів з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці. Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем — від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дасть змогу швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики.
«Мета цих рішень — зробити нас стійкими і поліпшити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни», — наголосила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, коментуючи урядове рішення, зазначив, що контроль за якістю і безпекою зберігається, але процедурну частину — від погодження до укладення договорів — буде значно скорочено. Це дасть змогу швидше починати будівництво, ремонти та забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури, повідомляє Мінрозвитку.