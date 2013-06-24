Міністерство оборони ухвалило рішення про масштабування платформи DOT-Chain Defence— маркетплейсу, який спрощує та пришвидшує постачання зброї для ЗСУ. DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, і отримувати її значно швидше.

У жовтні доступ до маркетплейсу отримають130 бригад: 12, які взяли участь у пілотному запуску, і ще 118 на різних ділянках фронту. Саме для цього надано додаткові 1,5 млрд грн, які Генеральний штаб розподілить між бригадами.

«Ми даємо військовим інструмент, який дає їм змогу самостійно визначати пріоритети й швидко отримувати необхідне без зайвої бюрократії. Масштабування DOT-Chain Defence і додаткове фінансування дають змогу ще оперативніше закривати критичні потреби на фронті», — наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.

«За два місяці пілотного проєкту платформа підтвердила ефективність: середній час постачання дронів скоротився з місяців до десяти днів», — зазначила заступник міністра оборони Оксана Ферчук, повідомляє Міноборони.