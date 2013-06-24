Неподалік лінії фронту російсько-української війни снайпери 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади між виконанням бойових завдань відпрацьовують кожен елемент снайперських операцій до рівня рефлексів. Влучність для марксмена (фахівець з точної стрільби, влучний стрілець на малій і середній дистанції) така сама важлива, як і миттєвий аналіз обстановки, увага до деталей, вміння помічати навіть незначні зміни в місцевості, плавний спуск.

«Інтенсивність бойових виходів диктує періодичність і тривалість тренувань. Зброю з рук випускати не можна, тіло снайпера має постійно відчувати її як своє продовження. Тоді марксмен і жирну ціль російських загарбників знищить, і живим повернеться. Дрібниць під час відпрацювання снайперських операцій немає, зараз хлопці виконують вправу «приведення зброї до реального бою». Це дає змогу вивірити гвинтівку на дистанції 100 метрів, щоб вона влучала точно у ворожу російську ціль до тисячі метрів», — пояснює Бесс, заступник командира роти снайперів.

Інструктор ще в юності здобув звання майстра спорту з кульової стрільби, із 2014 року займається снайпінгом. Долучився до Збройних сил України після Революції гідності.

Спочатку був у 24 окремій механізованій бригаді, потім проходив службу в Десантно-штурмових військах. Тепер готує до виконання бойових завдань марксменів бригади ДШВ.

Відмінність між спортивною стрільбою і роботою снайпера, за словами Бесса, величезна. Адже йдеться про абсолютно різні види діяльності. Спортсмен працює спокійно в умовах тренування. Його не турбує ніщо, крім як правильно натиснути на спусковий гачок.

Снайпінг — це ціла наука, яка потребує напрацювання багатьох навичок. Зокрема, марксмен має прораховувати свої дії та ймовірні дії ворога. Адже під час виконання завдань від цього залежить насамперед життя його та побратимів.

Ідеться про цілий комплекс умінь, які Бесс допомагає відточити снайперам бригади ДШВ. Хлопці приділяють багато уваги маскуванню, щоб і ворожий снайпер не побачив, і дрон окупантів не міг знайти. Також вчаться обирати позицію і перебувати на ній тривалий час. Крім того, успіх влучання в ціль та повернення до своїх залежать від взаємодії з другим номером та підрозділом.

«Снайперську операцію готують не один день, і якщо її правильно підготовлено, буде успіх», — каже Бесс.

Олена ДУДКО,

АрміяІnform, онлайн-медіа Міноборони