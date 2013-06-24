Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров виступив перед Верховною Радою, розповів про досягнення та визначив майбутні пріоритети. Серед головних досягнень у царині оборони за період повномасштабного вторгнення він згадав: передачу Україні 50 000 терміналів Starlink від міжнародних партнерів; запровадження ініціативи «Армія дронів»; створення ударних рот БпЛА (РУБпАК); дерегуляцію та відкриття ринків для виробників дронів, РЕБ, НРК, ракет тощо; створення Brave1 — кластер зараз налічує понад 2350 компаній та більш як 4900 розробок, компаніям видано понад 730 грантів на більш ніж 2,6 млрд грн; запровадження системи е-Балів; втілення ініціативи «Лінія дронів».

На новій посаді Михайло Федоров визначив певні пріоритети: проведення армійської реформи; поліпшення інфраструктури на передовій; викорінення корупційних ризиків; розвиток лідерства та довіри як нової культури.

«Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для росії такою, яку вона не зможе потягнути», — наголосив міністр. Серед напрямів роботи Михайло Федоров означив питання підготовки українських військовослужбовців, поліпшення фінансового й соціального рівня їхнього забезпечення, поглиблення взаємодії з міжнародними партнерами та розвиток ОПК. Він наголосив, що антикорупція стане фундаментом нового міністерства, повідомляє Міноборони.