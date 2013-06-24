Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою «Дії» та взяв участь у презентації ШІ-асистента «Дія.АІ», який надаватиме державні послуги на порталі «Дія». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і його команда презентували главі держави цю сучасну розробку та ще п’ять новинок застосунку, які запрацюють на його основі.

«Дія.AI» — це перший у світі ШІ-помічник, який зможе надавати державні послуги прямо в чаті. Асистент цілодобово допомагатиме громадянам знаходити потрібні послуги, ретельно перевірятиме дані в реєстрах та радитиме, як оформити документи. Відсьогодні стане доступним перший сервіс — отримання довідки про доходи. Поступово запрацюють інші корисні послуги, а також скоро запустимо ШІ-асистента в застосунку «Дія», — розповів Михайло Федоров.

У застосунку незабаром з’являться нові соціальні та ветеранські послуги, «Дія.Підпис» для юридичних осіб, дев’ять нових категорій у межах Міжнародного реєстру збитків, послуга укладення декларації з лікарем, додаткові сервіси для водіїв і платників податків. Крім того, команда «Дії» планує запустити сервіс прямих звернень до органів місцевого самоврядування.

Окрему увагу команда Мінцифри приділила реформуванню системи правосуддя та представила проєкт «Електронний суд». Зокрема, українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через «Дію» та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн.

Володимир Зеленський відзначив роботу команди Міністерства цифрової трансформації та наголосив, що всіляко сприятиме розвитку важливих для нашої держави й людей ініціатив. За словами Президента, систему електронних послуг потрібно масштабувати й далі та водночас працювати над поліпшенням ефективності тих проєктів, які вже існують, повідомляє Офіс Президента.