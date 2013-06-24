Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев провів зустріч (онлайн) з міністром держави у справах бізнесу та торгівлі Великої Британії Крісом Браянтом. На зустрічі також були заступники міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа, Олександр Циборт і директорка з питань торгівлі та інвестицій Посольства Великої Британії у Києві Франческа Скотт.

Сторони обговорили подальшу реалізацію положень Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, а також визначили головні напрями двосторонньої співпраці.

Зокрема, в галузі інвестицій та економічного розвитку Україна та Велика Британія домовилися посилити координацію для залучення британського приватного капіталу в українську промисловість, технології, аграрний сектор та відбудову інфраструктури. Обговорили подальше розширення доступу української продукції на британський ринок, зокрема продовження дії нульових мит на продукцію птахівництва та яєць. Сторони також розглянули можливості додаткової лібералізації торгівлі в аграрному секторі, що сприятиме зміцненню позицій українських виробників на ринку Великої Британії.

Щодо підтримки малого та середнього бізнесу домовилися про розширення співпраці в галузі фінансових механізмів підтримки підприємців, зокрема через британські програми розвитку бізнесу. Страхування воєнних ризиків: обговорено створення спільних інструментів страхування інвестицій, що сприятимуть розвитку приватного сектору та активізації участі UK Export Finance в українських проєктах. Також Україна та Велика Британія співпрацюватимуть у впровадженні нецінових критеріїв оцінки пропозицій та вдосконаленні процедур закупівель.

«Велика Британія хоче брати активну участь у відбудові України. Наше 100-річне партнерство та двостороння угода про вільну торгівлю — основа довгострокових зобов’язань. Ми також працюємо разом над страхуванням воєнних ризиків, удосконаленням процедур закупівель та підтримкою через UK Export Finance. Ми розуміємо важливість питання лібералізації торгівлі для агросектору і маємо на меті ухвалити це рішення», — зазначив Олексій Соболев, повідомляє Мінекономіки.