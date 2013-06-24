Президент Польщі підписав закон, який передбачає продовження фінансування абонентської плати для терміналів Starlink в Україні. Термінали забезпечують безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен: лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури.
«Польща — наш послідовний партнер у цифровізації. Вона надала понад 29 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури і забезпечують українців зв’язком та інтернетом. Вдячний колегам за це рішення та непохитну підтримку», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Starlink — критично важлива технологія для нашої країни, адже через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний.
Міжнародна допомога в забезпеченні роботи Starlink — не лише технологічне рішення, а й символ солідарності та спільної боротьби. Кожен крок наших партнерів робить Україну сильнішою, посилює нашу безпеку в цифровому вимірі та наближає спільну перемогу, повідомляє Мінцифри.