У грудні — січні Міноборони вийшло на високий середній показник в постачанні перехоплювачів для українського війська. Військові отримують понад 1500 протишахедних дронів на добу. Це дало змогу істотно наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях — від переднього краю до захисту тилових регіонів.

«Окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOTChain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дає змогу оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Дрони-перехоплювачі — критично важливий елемент багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження; підвищувати щільність протидії БпЛА без перевантаження систем ППО; забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики, повідомляє Міноборони.