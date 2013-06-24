Розпочинається перший навчальний рік, коли школи по всій країні — від Закарпаття до Донеччини, від Сумщини до Херсонщини — впроваджують освітню екосистему «Мрія». До екосистеми вже підключилася кожна шоста українська школа. «Мрія» — веб-портал і застосунок для вчителів, адміністрацій шкіл, дітей та їхніх батьків, які створюють Мінцифри та МОН за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Вчителям «Мрія» заощаджує десятки годин рутинної роботи, школярам — допомагає реалізовувати свій потенціал, а батькам — бути більш залученими до життя і розвитку їхніх дітей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні «Мрія» охопила понад мільйон учасників та учасниць навчального процесу з усієї України — і це тільки початок. Цьогоріч ми запускаємо каталог позашкілля, з 2026 року стартує пілотування дошкілля та розробка концепції для закладів вищої освіти. Так, єдина цифрова екосистема вперше обʼєднає кілька ланок освіти. «Мрія» супроводжуватиме українців і українок від садочків до ЗВО і навчання для дорослих, щоб на зміну застарілому підходу «отримати диплом» прийшла концепція безперервного навчання протягом усього життя», — зазначив Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За допомогою веб-порталу «Мрія» адміністрації шкіл та вчителі виконують свої звичні завдання, але в єдиному цифровому середовищі, яке автоматизує частину процесів і вивільняє час для головного — роботи з дітьми. Це комплексне рішення, яке однаково доступне і корисне для кожної школи незалежно від її розміру, досвіду у використанні цифрових інструментів чи формату навчання. Мета — щоб цифрові інструменти не ускладнювали роботу вчителів, а справді допомагали.

«Для нас та колег з Міністерства цифрової трансформації України важливо, щоб цифрові інструменти не ускладнювали роботу вчителів, а допомагали їм. Мрія дозволяє замінити паперові журнали і щоденники, зменшити кількість рутини й робить освітній процес більш прозорим і зручним для всіх учасників. Це ще один крок до сучасної освіти, де в центрі — дитина та її розвиток», — сказав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Застосунок розширює доступ до якісних знань: вже зараз діти мають у Мрії пізнавальний контент від провідних освітніх платформ, який їм рекомендує штучний інтелект згідно з їхніми інтересами. Згодом ШІ долучиться до створення індивідуальних освітніх траєкторій для дітей, щоб допомогти кожному та кожній реалізувати свій потенціал.

«Понад 2 000 шкіл, які вже підключилися до Мрії, — це не просто цифра. Це сигнал, що українські школи готові змінюватися попри складні виклики. Ми раді бути частиною цієї трансформації — і надалі робитимемо все, щоб учні, вчителі та батьки відчували реальні зміни, які роблять навчання сучаснішим, зручнішим і ближчим до кожного і кожної», — повідомив президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Мрія також об’єднує зусилля із соціально відповідальним бізнесом. У цьому навчальному році в застосунку для дітей запрацює крамничка від партнерів, де за позитивні навчальні результати школярі й школярки отримуватимуть квитки в кіно, VR-квести, доступ до майстер-класів і курсів, сертифікати, книжки, канцелярські товари тощо.

Як підключитися до Мрії?

Підключитися до Мрії може кожна школа незалежно від розміру, формату навчання, локації і того, чи користується вона іншою освітньою інформаційною системою. Органи місцевого самоврядування можуть познайомити з Мрією одразу всі школи своєї громади або області. Мрія завжди буде безплатною та добровільною, а кожен заклад освіти самостійно ухвалює рішення про підключення і вже зараз може подати заявку за покликанням: https://mriia.gov.ua/app.

Пілотування Мрії розпочалося у вересні 2024 року, а в квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський оголосив, що веб-портал і застосунок стали доступні кожній охочій школі.

Мрія — ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифри та МОН разом із Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.