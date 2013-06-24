Станом на 01.09.2025 оздоровлено та охоплено відпочинком 327 362 дитини, з них 211 801 дитина з числа пільгових категорій. Про це повідомивГолова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного їхнього перебування у дитячих закладах визначено одним із основних завдань та соціальних пріоритетів державної політики. Це природньо, адже пільгові категорії дітей потребують посиленої уваги та піклування суспільства й держави. Це наш обов’язок і наш спільний пріоритет», – наголосив Голова Служби.

Отже, станом на 1 вересня 2025 року, з 211 801 дитини пільгових категорій послуги з оздоровлення та відпочинку отримали, зокрема:

46 731 дитина учасників бойових дій;

36 680 дітей із багатодітних сімей;

30 084 талановитих та обдарованих дітей – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

24 155 дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

10 718 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

8 221 дитина, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер як захисник держави від російської агресії;

діти інших категорій – 55 212 осіб.

«Ці діти — пріоритет державної політики. Вони як майбутнє нашої країни потребують комплексної допомоги у становленні: від доступу до якісної освіти та медичних послуг, наставництва, соціального супроводу, до відпочинку та оздоровлення», — зазначив Петро Добромільський.

Окрім того, протягом 2025 року в Міжнародному дитячому центрі «Артек» заплановано провести 12 оздоровчих тематичних змін.

За сприяння Державної служби України у справах дітей в дитячому центрі «Артек» вже оздоровилися 9 386 дітей пільгових категорій протягом восьми оздоровчих тематичних змін: «Збір юних патріотів «Артек єднає Україну!», «Соціально-ціннісний проект «Життя – найдорожчий скарб», «Форум лідерства та волонтерства «Майбутнє через ініціативи», «Артеківська платформа «З Днем народження, Артек!», «Соціально-культурний Fest «Діти змінюють світ!», просвітницький природозахисний проект «Вартові лісу», національно-патріотичний вишкіл «З Україною в серці!» та зміна олімпійської слави «Під прапором перемоги».

До кінця 2025 року на оздоровлення до дитячого центру «Артек» планується направити ще 6 103 дитини пільгових категорій.

Довідково

На сьогодні в Україні налічується 2 475 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які надають оздоровчі та відпочинкові послуги у 2025 році. З них:

закладів оздоровлення – 52 (позаміських – 3 2, санаторного типу – 16, дитячих центрів – 4);

закладів відпочинку – 2423 (з денним перебуванням – 2366, позаміських – 16, праці та відпочинку – 17, наметових містечок – 24)

Фінансове забезпечення на підготовку та проведення оздоровчої кампанії у 2025 році станом на 1 вересня 2025 року становить 893 327,1 тис. грн. З них: