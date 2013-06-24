З початку 2025 року бізнес отримав 11 206 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5—7—9%» на загальну суму 35,4 мільярда гривень. Від початку втілення програми в лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на суму 401,5 мільярда гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 648 пільгових кредитів на 1,8 мільярда гривень.

«Від початку реалізації державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» український бізнес отримав понад 115 тисяч пільгових кредитів на суму більш ніж 401 мільярд гривень. З 2024 року фокус програми спрямовано на підтримку бізнесу, який працює в реальному секторі економіки. Більшість нових пільгових кредитів останнім часом спрямовують на інвестиції, розширення переробних виробництв та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав: 8,7 мільярда гривень — інвестиційні кредити; 7,5 мільярда — на кредитування в зоні високого воєнного ризику; 6,8 мільярда — на переробку; 5,7 мільярда — на підтримку посівної; 5,7 мільярда гривень — на поповнення обігових коштів, повідомляє Мінекономіки.