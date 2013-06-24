З Єдиного вебпорталу вакансій у сфері охорони здоров’ядо електронної системи рейтингового розподілу в інтернатуру (ЕСРР) перенесено понад 5,6 тисячі вакансій. Це – реальні пропозиції роботи від закладів охорони здоров’я усіх форм власності, тож інтерни проходитимуть практичну частину підготовки за обраною спеціальністю на посадах, яких потребує медична система. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найбільше вакансій – за такими лікарськими спеціальностями: терапія – 717, загальна практика – сімейна медицина — 703; анестезіологія — 556; хірургія — 516; невропатологія — 441; педіатрія — 376; медицина невідкладних станів — 335; психіатрія — 268; ортопедія-травматологія — 245; фізична та реабілітаційна медицина — 184 тощо. Повний перелік можна буде переглянути в ЕСРР.

Найбільше вакантних посад розміщено у м. Києві – 590, Дніпропетровській – 519, Одеській – 417, Харківській – 404, Львівській – 322, Полтавській та Київській – по 298, Миколаївській – 289, Черкаській – 264, Житомирській – 252 та Запорізькій областях – 204.

Переглянути всі доступні вакансії можна буде після 12 червня, коли відкриється реєстрація випускників в ЕСРР. Нагадаємо, ЕСРР інтегрована з Єдиним порталом вакантних посад у закладах охорони здоров’я – наразі на ньому розміщено понад 14 тисяч вакансій, з них понад 5,6 тисячі – для лікарів-інтернів.

Електронна система рейтингового розподілу до інтернатуризапрацювала цьогоріч. Вона створена за співпраці з Міністерством цифрової трансформації України на Платформі Дія.Engine за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа.