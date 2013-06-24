25 вересня 2025 року, під час засідання Уряду, Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін представив результати реалізації експериментального поекту «єОздоровлення» за 2024 рік. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У межах програми 2 280 дітей із багатодітних родин, дітей з інвалідністю та дітей внутрішньо переміщених осіб скористалися послугами дитячих оздоровчих таборів і значно поліпшили свій фізичний і психологічний стан.

«Ми прагнемо, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до якісної соціальної підтримки. Експериментальний проект показав, що підхід «гроші ходять за дитиною» створює здорову конкуренцію між закладами та дозволяє батькам самостійно обирати найкращі умови для своїх дітей», – зауважив Денис Улютін.

У 2024 році в програмі взяли участь 17 закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях та інших регіонах. Це дало можливість розширити географію відпочинку та залучити більше дітей, які потребують особливої соціальної уваги.

Під час реалізації проекту було напрацьовано технічні рішення, що дозволять спростити процедуру отримання послуги, зробити її зручнішою для батьків і підвищити якість роботи закладів у майбутньому.