Делегація Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (Національне центральне бюро Інтерполу в Україні) на чолі з т.в.о. начальника Департаменту Іваном Гульпою взяла участь у двох ключових подіях Інтерполу в Ліоні (Франція): у третьому засіданні Комітету Інтерполу з питань урядування та 101-му засіданні Європейського комітету. До складу делегації також увійшли представники ДМПС НПУ у Генсекретаріаті Інтерполу.

За ініціативи України комітет з питань урядування зафіксував поступ у створенні механізму застосування інституційних заходів впливу щодо держав, які не виконують зобов’язань з обробки даних Інтерполу чи зловживають своїми можливостями у цій сфері; робота перейшла від дискусій про можливість і необхідність їх прийняття до опрацювання редакційно-процедурних деталей. Секретаріату доручено підготувати процедури, визначити роль органів управління та провести у 2026 році спільну зустріч із Комітетом з обробки даних. Україна як постійний і активний член Комітету продовжує впливати на порядок денний в інтересах законності та справедливості.

На 101-му засіданні ( Україну в червні було переобрано до складу Комітету в Афінах), за підтримки України головою Комітету обрано керівника НЦБ Інтерполу в Литві Томаса Банджевічуса. Були підтримані українські пропозиції щодо імплементації мандату Інтерполу щодо воєнних злочинів (резолюція ГА 2010) та вдосконалення баз даних і посилення розшуку «автомобілів-клонів» – ці теми визнані пріоритетними з перспективою винесення на 53-тю Європейську регіональну конференцію (травень 2026 р.).

Участь у заходах у Ліоні посилила авторитет України як надійного партнера Інтерполу: переобрання до Європейського комітету, підтримка українських пріоритетів, розширення координаційноїролі та інституційні зміни у сфері врядування.

Джерело: Департамент комунікації МВС