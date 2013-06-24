Станом на 7 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 3 557,0 млн га озимих культур. Це майже 50% від прогнозованих площ. Озимі на зерно сіють в усіх областях України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 2 346,8 тис. га;
- озимого ячменю – 179,2 тис. га;
- озимого жита – 45,7 тис. га.
Серед лідерів за посівами зернових культур Кіровоградська, Миколаївська та Полтавська області.
Озимого ріпаку засіяно 985,3 тис. га. Найбільше у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях. Наразі аграрії 13 областей завершили сівбу озимого ріпаку.