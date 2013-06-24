Кабінет Міністрів розширив категорії осіб, які мають право на послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Відтепер отримати послуги можуть внутрішньо переміщені особи літнього віку та люди з інвалідністю, яким встановлено ІV групу рухової активності (раніше таке право мали ті, кому було встановлено V групу).

Завдяки змінам до урядової постанови №888 надавачі послуг можуть приєднатися до експериментального проєкту за спрощеною процедурою. Тепер не потрібно додатково проходити перевірку відповідності у Національній соціальній сервісній службі — достатньо однієї заяви.Окрім того, зміни до постанови визначають механізм подання надавачем соціальних послуг заяви про участь в експериментальному проєкті без проведення оцінювання Нацсоцслужбою; унормовують порядок перерахування банківськими установами бюджетних коштів надавачеві соціальних послуг у разі смерті отримувача соціальної послуги; визначають алгоритм та строки проведення державного контролю/ моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг в межах експериментального проєкту.

Нагадаємо, 2024 року Мінсоцполітики розробило механізм їх надання ВПО похилого віку й особам з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною». Отримувач послуги сам обирає надавача та оплачує його послуги зі спеціального рахунку. Це дає змогу людині, яка потребує сторонньої допомоги, але через бойові дії змушена залишити власне житло, інтегруватися в нову громаду, а головне — самостійно ухвалювати рішення щодо свого життя.

Нині 141 людина отримує соціальні послуги за новим принципом. До переліку надавачів внесено 19 організацій, ще 45 звернулися із заявами з наміром приєднатись до проєкту, повідомляє Мінсоцполітики.