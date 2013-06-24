Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих прутків та кутиків походженням з Турецької Республіки (далі – скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну сталевих прутків та кутиків походженням з Турецької Республіки.

За результатами їх розгляду Комісія встановила, що:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну сталевих прутків та кутиків походженням з Турецької Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту – незначними відповідно до норм Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів заподіяння шкоди національному товаровиробнику, зокрема стосовно погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника протягом 2021 року – І півріччя 2025 року, а саме: зниження обсягу виробництва та використання виробничих потужностей, зменшення обсягів продажу подібного товару, скорочення частки національного товаровиробника у споживанні подібного товару на внутрішньому ринку України, зростання собівартості, зниження рентабельності та фінансового результату, скорочення чисельності персоналу тощо.

у скарзі наведено достатньо доказів стосовно того, що демпінговий імпорт в Україну сталевих прутків та кутиків походженням з Турецької Республіки загрожує заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику. Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2021 р. – І півр. 2025 р.):

- середні ціни імпорту в Україну сталевих прутків і кутиків походженням з Турецької Республіки були нижчими за собівартість національного товаровиробника, що могло перешкоджати значному зростанню цін на подібний товар національного товаровиробника, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту.

- Турецька Республіка має значний експортний потенціал, який в рази перевищує сукупне видиме споживання сталевих прутків і кутиків в Україні;

- турецькі виробники мають можливість оперативно нарощувати обсяги виготовлення сталевих прутків і кутиків.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 10.03.2026 № АД-595/2026/441-01 «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих прутків та кутиків походженням з Турецької Республіки», згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

прутки гарячекатані з заліза, нелегованої та інших легованих сталей, які мають однаковий суцільний круглий поперечний переріз діаметром до 40 мм (включно) (окрім прутків, які вироблені зі сталі марок 55С2 та 60С2А та класифікуються за кодами 7227 20 00 00, 7228 20 91 00), прямокутний переріз товщиною до 12 мм (включно) та шириною до 60 мм (включно) та квадратний переріз із стороною до 20 мм (включно), у тому числі які вільно укладені в бунти та можуть мати вм’ятини, ребра, канавки, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД: ех7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, ех7213 99 10 00, ех7213 99 90 00, ех7214 20 00 00, ех7214 91 10 00, ех7214 91 90 00, ех7214 99 10 00, ех7214 99 50 00, ех7214 99 95 00, ех7227 20 00 00, ех7227 90 10 00, ех7228 20 91 00;

гарячекатаний L-подібний профіль заввишки менш як 80 мм із заліза або нелегованої сталі та інші кутики, фасонні та спеціальні профілі з поперечним перерізом, який можна вписати у квадрат із стороною не більш як 80 мм, що класифікуються за кодами ех7216 21 00 00 та 7216 50 10 00 згідно з УКТЗЕД.

Країною походження товару, опис якого зазначено вище, є Турецька Республіка.

Проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих прутків та кутиків походженням з Турецької Республіки (далі - розслідування) доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім'я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Така інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно навести достатні докази, які підтверджують її конфіденційність, а також підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 10.03.2026 № АД-595/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. +38 (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівл

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації

заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих прутків та кутиків походженням з Турецької Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Поштова адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об'єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об'єктом розслідування, у кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об'єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслідування, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об'єктом розслідування: