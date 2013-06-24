Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про фактичне закінчення 19.12.2025 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації.

Строк застосування цих заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 14.12.2020 № АД-470/2020/4411-03 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації».

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України