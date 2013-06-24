Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула: скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «ВАРІАНТ АГРО БУД» та товариства з обмеженою відповідальністю «ІПРІС - ПРОФІЛЬ» (далі — Заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну пристосувань та пристроїв для зрошення походженням з Республіки Туреччина, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Китайської Народної Республіки (далі — скарга); звіт і висновки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну пристосувань та пристроїв для зрошення походженням з Турецької Республіки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Саудівська Аравія та Китайської Народної Республіки.

За результатами їх розгляду Комісія встановила, що: у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником; у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну пристосувань та пристроїв для зрошення походженням з Турецької Республіки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Саудівська Аравія та Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до норм Закону; у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів заподіяння шкоди національному товаровиробнику; у скарзі наведено достатньо доказів того, що Турецька Республіка, Об’єднані Арабські Емірати, Королівство Саудівська Аравія та Китайська Народна Республіка мають значний експортний потенціал.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження 2023 р. — І кв. 2025 р. (у зв’язку з тим, що за даними Заявника обсяг поставок пристосувань та пристроїв для зрошення припадає на перший квартал кожного року, що потрібно для забезпечення монтажу та запуску обладнання в експлуатацію на самому початку сільськогосподарського сезону, 2022 р. було виключено з періоду дослідження імпорту, оскільки в І кв. 2022 р. відбулися значні обсяги довоєнних поставок пристосувань та пристроїв для зрошення): обсяги імпорту походженням з Турецької Республіки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Саудівська Аравія та Китайської Народної Республіки, про який стверджується, що він є демпінговим, зросли в абсолютних показниках на 269,1 %, відносно споживання та виробництва в Україні подібного товару — на 95,4 % та 247,8 % відповідно; середні ціни імпорту походженням з Турецької Республіки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Саудівська Аравія та Китайської Народної Республіки, про який стверджується, що він є демпінговим, були нижчими за середні ціни і собівартість подібного товару національного товаровиробника; аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності національного товаровиробника за період дослідження засвідчив погіршення низки показників, а саме: обсягів виробництва, використання виробничих потужностей, обсягів продажів на внутрішній ринок, коефіцієнту ліквідності, продуктивності праці. Рентабельність та фінансовий результат від продажів на внутрішньому ринку були від’ємними весь період дослідження.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 26.01.2026 № АД-594/2026/441-01 «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну пристосувань та пристроїв для зрошення походженням з Турецької Республіки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Саудівська Аравія та Китайської Народної Республіки», згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: пристосування та пристрої для зрошення, що використовуються у сільському господарстві, що класифікуються за кодами ех 8424 82 10 00, ех 8424 82 90 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка «ех» поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну пристосувань та пристроїв для зрошення походженням з Турецької Республіки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Саудівська Аравія та Китайської Народної Республіки (далі — розслідування) здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Країни походження товару, опис якого зазначено вище: Турецька Республіка, Об’єднані Арабські Емірати, Королівство Саудівська Аравія та Китайська Народна Республіка. Проведення розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Така інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно навести достатні докази, які підтверджують її конфіденційність, а також підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 26.01.2026 № АД-594/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua . Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. +38 (044) 200-47-53.

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати {компанію/організацію} заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну пристосувань та пристроїв для зрошення походженням з Турецької Республіки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Королівства Саудівська Аравія та Китайської Народної Республіки на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону: Повна та скорочена назви компанії; Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}; Основний вид діяльності; Відомості про контактну особу; Відомості про юридичного представника (у разі наявності); Поштова адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування; Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування.

ІІ. Інформація про діяльність компанії {необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}. Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США); Обсяг виробництва (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару): ________________________________; Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування, у кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США); Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування: ________________________________; Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США); Обсяг продажу (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару); Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування.

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}