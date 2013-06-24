Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про закінчення 23.01.2027 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республіки Білорусь.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 22.12.2021 № АД-525/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республіки Білорусь».

