Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про закінчення 01.09.2026 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республіки.
Строк застосування цих заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.08.2021 № АД-505/2021/4411-03 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням із Киргизької Республіки».
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування
остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про закінчення 19.06.2026 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки.
Зазначені заходи були застосовані відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 23.04.2021 № АД-490/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки» (зі змінами).
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування
остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про закінчення 14.10.2026 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки.
Зазначені заходи були застосовані відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки» (зі змінами).
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України