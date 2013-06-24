У понеділок, 18 серпня, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та Кабінет Міністрів представили Проект Програми дій Уряду, що містить пропозиції за ключовими напрямами урядової політики. Презентація Проекту Програми дій відбулась за участі народних депутатів, профільних громадських організацій, експертного середовища та аналітичних центрів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Проект Програми дій Уряду — це ті орієнтири, які допоможуть нам вистояти у війні та рухатися вперед після неї. Ми концентруємо ресурси на діях, які приносять найбільший ефект. Це гнучкий підхід, який дозволяє швидко реагувати на зміни, працювати узгоджено та ефективно, раціонально використовувати ресурси й створювати основу для довгострокових змін», — зазначила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко представив ключові пріоритети у сфері охорони здоров’я.

«Наша стратегічна мета — якісна, доступна та безоплатна медична допомога для кожного українця. Люди — головний капітал держави, і саме здоров’я є основою всього: економіки, безпеки, розвитку й стійкості країни. Сьогодні ми працюємо в умовах безпрецедентних викликів повномасштабної війни, яка щодня перевіряє міцність нашої системи охорони здоров’я. Але навіть у таких умовах ми не зупиняємо розвиток — і будуємо сучасну якісну медицину, засновану на новітніх підходах та міжнародному досвіді. Паралельно з реагуванням на виклики війни розгортаємо напрямки, які визначають майбутнє: реабілітацію, охорону ментального здоров’я, розвиток первинної ланки, цифровізацію й оновлення лікарняної мережі. Це — інвестиції в довголіття українців, у їхню здатність відновлюватися, працювати й жити повноцінним життям. Усвідомлюємо демографічну ситуацію й ті ризики, які вона несе для країни. Тому наше завдання — зберегти здоров’я людей. Але ми повинні чітко розуміти: система охорони здоров’я — це насамперед система. Вона працює тоді, коли ефективно працюють усі її складові — від державної політики до щоденної реалізації на місцях. Саме тому всі ініціативи Уряду мають якісно й результативно впроваджуватися в громадах, у рамках децентралізації, адже саме там люди отримують допомогу і саме там стає видно, чи дають наші політики результат, і саме там виявляють проблеми, які ми повинні вчасно системно усувати», — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Серед пріоритетів — розвиток інфраструктури. Сьогодні по всій країні реалізується 160 проєктів у сфері охорони здоров’я на суму близько 20 мільярдів гривень. Це створення нових сучасних і комфортних умов як для пацієнтів, так і для медичних працівників. До кінця року планується завершити 14 об’єктів, зокрема нові корпуси в Ірпені, на Рівненщині, у Хмельницькому, Кропивницькому, а також відновлення медзакладів на Миколаївщині та Херсонщині.

Окрема увага — підвищенню соціального захисту медиків. Працюємо над переглядом капітаційної ставки для сімейних лікарів та екстреної медичної допомоги з орієнтиром на базовий рівень заробітної плати лікарів у 35 тисяч гривень.

Крім цього, з 13 серпня стартував перший пакет комплексної урядової програми підтримки прифронтових регіонів, який передбачає додаткові виплати медзакладам, що працюють у малозаселених громадах і на територіях бойових дій. Для первинної ланки в сільських і віддалених районах встановлено підвищений коефіцієнт 1,2 до базової капітаційної ставки. Це означає на 20% більше фінансування за кожного пацієнта. Для екстреної допомоги також суттєво зросли коефіцієнти — до 1,48 у зонах можливих бойових дій та до 6,01 — у зонах активних бойових дій. Це дозволить забезпечити належний рівень фінансування медичних закладів у сільських та віддалених населених пунктах, а разом із тим – гарантувати людям якісну медичну допомогу.

Додатково запущені ініціативи підтримки молодих лікарів. Так, випускники інтернатури, які з 2025 року підпишуть контракт щонайменше на три роки для роботи у сільській місцевості чи на прифронтових територіях, можуть отримати від держави одноразову допомогу в розмірі 200 000 грн. Крім того, сільські громади зможуть забезпечувати медиків службовим житлом, придбаним за кошти державного бюджету, на час їхньої роботи.

Розвиток цифрових рішень робить систему охорони здоров’я зручнішою для пацієнтів і прозорішою для медичного бізнесу. Уже цього року запрацюють два нові сервіси — е-Кабінет пацієнта та е-Ліцензія. Запуск е-Кабінету пацієнта дасть змогу обирати лікаря, змінювати декларацію та оновлювати особисті дані онлайн, без черг та додаткових візитів. Е-Ліцензія переведе ліцензування медичної практики та обігу наркотичних лікарських засобів у цифровий формат, спрощуючи процедури та підвищуючи прозорість.

«У 2026 році стартує національна програма профілактичного чекапу. Раз на рік кожна людина віком від 40 років зможе безоплатно пройти обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет і психічні розлади. Мета — зробити профілактику звичною частиною життя і зменшити ціну, яку щодня платить країна за невчасну діагностику. Держава оплатить чекап, включно із сервісними послугами, щоб кожна людина могла отримати цю послугу зручно, а пацієнт сам обиратиме медзаклад — державний, комунальний чи приватний», — розповів Віктор Ляшко.

Повномасштабна війна актуалізувала тему ментального здоровʼя для українців, хоча цю тенденцію спостерігаємо у всьому світі. У межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», ініціативи першої леді Олени Зеленської, працюємо над створенням екосистеми охорони ментального здоров’я. З 2025 року безоплатні послуги з охорони психічного здоров’я в Україні стали доступними для всіх громадян країни в закладах первинної медичної допомоги. Крім цього, вже працює 98 центрів ментального здоров’я. Це спеціалізовані простори підтримки, де кожен, хто потребує психосоціальної чи психіатричної допомоги, може отримати її без стигматизації та у безпечному середовищі. Вони доповнюють базовий рівень допомоги — від сімейних лікарів до шкільних психологів і центрів життєстійкості — і надають фахову психіатричну, психотерапевтичну і психологічну допомогу у складніших випадках. До кінця року планується відкриття не менш як 200 таких Центрів на базі кластерних і надкластерних лікарень.

МОЗ продовжує розвивати реабілітаційні послуги. Завдання на 2025 рік, визначене Президентом України в межах представленого внутрішнього плану стійкості: безбарʼєрні реабілітаційні відділення для ветеранів мають зʼявитись у кожній громаді, де є лікувальний заклад. Йдеться про майже 300 таких просторів. Наразі договори з НСЗУ для надання послуг з амбулаторної реабілітації мають вже 91 з 280 загальних лікарень в громадах.

З 2026 року буде оновлено Календар профілактичних щеплень. До програми вперше включено безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчат 12–13 років. Щеплення проводитиметься сучасною 9-валентною вакциною, яка захищає від дев’яти найпоширеніших штамів, сім із яких є високоонкогенними. Також змінюється вік для щеплення проти кору: друге щеплення переноситься з 6 на 4 роки. Крім того, у календар вводяться сучасні комбіновані вакцини, що дозволить робити менше інʼєкцій і зробить вакцинацію комфортнішою для дітей і батьків.