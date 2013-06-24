У День пам’яті Героїв Крут Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять захисників, які стримували наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві.

Поблизу церкви святого Миколая Президент поспілкувався з рідними загиблих захисників, похованих на Аскольдовій могилі, та вшанував пам’ять полеглого під Іловайськом у серпні 2014 року Марка Паславського; учасника Революції Гідності, загиблого під час пожежі в Будинку профспілок в лютому 2014­го, Олександра Клітинського; Героя України командира штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла (позивний «Да Вінчі»), який загинув у березні 2023­го під Бахмутом; Героя України льотчика­винищувача Андрія Пільщикова (позивний «Джус»), який загинув під час виконання бойового завдання в серпні 2023­го; громадського активіста й воїна 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Павла Петриченка, який загинув у квітні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, та учасника Революції Гідності оператора БпЛА Любомира Соченка, який загинув торік у вересні на запорізькому напрямку, повідомляє Офіс Президента.