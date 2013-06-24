Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який уже вдванадцяте відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Глава держави подякував за роботу місій МАГАТЕ на українських атомних електростанціях. Ключову увагу було приділено ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, що потребує не лише моніторингу, а й конкретних дій. Володимир Зеленський акцентував: важливо, щоб МАГАТЕ було присутнє на Запорізькій АЕС, що має повністю відповідати нормам міжнародного права. Президент також наголосив на неприпустимості можливого перезапуску росією реакторів ЗАЕС. Очільник МАГАТЕ зазначив, що нині немає навіть мінімальних безпечних умов для цього.

Під час зустрічі також обговорили безпеку всіх ядерних об’єктів в Україні, зокрема Чорнобильської атомної станції, укриття якої було пошкоджено внаслідок влучання російського ударного дрона.

На зустрічі йшлося про конкретні проєкти співпраці України та МАГАТЕ, спрямовані на розвиток атомної енергетики в нашій державі. Їх можуть представити на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10—11 липня в Римі, повідомляє Офіс Президента.