Головне у роботі з ветеранами — постійно спілкуватися із самими захисниками. Тільки тоді державні програми стануть ефективними. Про це міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін сказав під час ветеранського форуму Киівщини «Пліч-о-пліч з ветеранами». На форумі ветерани разом із представниками держави та бізнесу напрацьовують дієві кроки реінтеграції та соціалізації у громадах після повернення з бойових дій.

«Ми чуємо ветеранів. Коли ми відвідували реабілітаційний центр під час поїздки в один із прифронтових регіонів, від них запит був такий: зробіть простішим доступ до спортивних протезів. Раніше щоб отримати такий протез, ветеран мав бути членом спортивної організації. Ми прибрали цей непотрібний механізм», — сказав Денис Улютін.

Він додав, що важливо, щоб усі державні програми для ветеранів доповнювали одна одну незалежно від того, який орган реалізує її.

Візити до реабілітаційних центрів показали, що в держави нема чіткого маршруту, де б вона підхоплювала людину одразу після травми та вела до повної реабілітації та інтеграції до звичного життя. Щоб урегулювати ці та інші питання, Мінсоцполітики разом з МОЗ ініціювало створення міжвідомчої робочої групи з питань реформування протезування в Україні. Першим підсумком роботи групи стало розроблення дорожньої карти критеріїв якості протезування.

«Суспільство повинно забезпечувати захисникам всі умови, щоб після повернення в цивільне життя їм було комфортно. У Київській області ми вже маємо певні програми, які дають змогу такі умови створити. Такі проєкти народжуються лише після спілкування з ветеранами, які чітко розповідають, що і як треба робити. Важливо поширювати такий досвід на інші громади», — переконаний голова Київської ОВА Микола Калашнік, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.